LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen, gegen 04.10 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Suhler Straße gemeldet. Hierbei fuhr ein 53-jähriger Fahrer eines BMW in Richtung B88, kam von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Kreisverkehr. Hierbei entstand Totalschaden am Fahrzeug, der Sachschaden am Kreisverkehr beläuft sich auf ungefähr 100 Euro. Ein Rettungswagen und die Feuerwehr kamen zum Einsatz, der 53 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. Der BMW ...

