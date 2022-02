Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Mannheim: - Unbekannte Täter brechen ein und entwenden Sachen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 19:45 Uhr brachen ein oder mehrere bisher unbekannte Täter im Schauinslandweg in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der oder die unbekannten Täter begaben sich vermutlich über die Vorderseite auf das frei zugängliche Grundstück und verschafften sich dann über eine Schiebetüre im Untergeschoss, welche über eine Treppe erreicht werden konnte, Zugang zum Gebäude. Im Untergeschoss des Einfamilienhauses entwendete der oder die Täter anschließend Schmuck und Bargeld im vierstelligem Eurobereich. In unmittelbarer Nähe des Einfamilienhauses liegt ein Fußweg, welcher in die Altstadt führt. Dieser könnte von den Tätern als Fluchtweg genutzt worden sein.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnr. 06201-1003-0 oder beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

