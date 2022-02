Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: - 11-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Alten Heerstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Dabei übersah der Pkw beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt eine von rechts anfahrende Fahrradfahrerin. Das junge Mädchen war zusammen mit ihrem Vater mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Durch den Aufprall auf dem Pkw überschlug sich die Fahrradfahrerin zunächst, bis sie durch einen Sturz auf der Straße zum Liegen kam. Augenscheinlich fuhr die Fahrradfahrerin den vorhandenen Radweg in nicht zulässiger Richtung. Einen Helm trug die Fahrradfahrerin nicht Das Mädchen wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Zur Schwere der Verletzung liegen bisher keine Informationen vor. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

