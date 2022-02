Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß auf Hans-Sachs-Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Hans-Sachs-Straße sind am späten Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 57-jähriger Mann aus Bottrop wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 57-Jährige - in Höhe der Feuerwehr - gegen 17.25 Uhr den Fahrstreifen wechseln und prallte dabei mit einem 22-jährigen Autofahrer aus Bottrop zusammen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 57-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens wird noch geklärt. Am Auto des 22-Jährigen liegt der Schaden bei etwa 2.500 Euro.

