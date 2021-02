Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Autofahrer mit 2 Promille unterwegs

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Nach einem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers wurde am 25.02.2021, um 16.15 Uhr, ein 44-Jähriger in Dannstadt-Schauernheim kontrolliert, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Der 44-Jährige war mit seinem VW auf der A65 unterwegs, wo er durch unsichere Fahrweise auffiel. An der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim fuhr der Mann von der Autobahn ab. Ortseingang konnte er angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab 2,03 Promille. Im Weiteren ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Auto zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell