Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Frauen bei Unfall auf Wartburgstraße verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Wartburgstraße sind am Mittwochnachmittag zwei Autofahrerinnen zusammengestoßen. Die beiden Frauen aus Castrop-Rauxel wurden dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 30-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr aus einer Einfahrt herausfahren und stieß dabei gegen die 55-jährige Autofahrerin, die auf der Wartburgstraße in Richtung Henrichenburg unterwegs war. Das Auto der 30-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Frauen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird zusammen auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell