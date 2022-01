Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Falschfahrer an der Autobahnanschlussstelle A98 Lörrach-Mitte

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Lörrach, A98

Am 21.01.2022, gegen 18:10 Uhr, kam es an der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte aufgrund eines Falschfahrers zu einem Auffahrunfall.

2 PKW befuhren den Ausfahrtsast der A98 aus Richtung Anschlussstelle Kandern kommend an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Richtung Lörrach, als ihnen ein weißer PKW entgegen kam. Daraufhin bremste der erste PKW-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, wobei ihm der nachfolgende PKW auffuhr. Es kam zum Sachschaden.

Der Falschfahrer fuhr an den beiden verunfallten Fahrzeugen im Schritttempo vorbei weiter in falscher Richtung auf die A98 entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Anschlussstelle Kandern, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der Falschfahrer fuhr einen weißen Kleinwagen mit Anfangsbuchstaben: SÄK (für Bad Säckingen). Die Suche nach dem Fahrzeug verlief negativ.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, sucht dringend Geschädigte, die ebenfalls durch den Falschfahrer gefährdet wurden und Zeugen die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug oder dem Fahrer geben können.

Oß/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell