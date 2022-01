Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Unbekannte beschädigen Geldautomatenraum

Odenthal (ots)

Am Samstagmorgen (15.01.) gegen 07:00 Uhr hat ein Bankkunde in einer Bankfiliale in der Altenberger-Dom-Straße einen beschädigten Geldautomaten vorgefunden.

Unbekannte hatten offenbar die Außenumrandung sowie eine Abdeckung im unteren Bereich des Automaten beschädigt. Zudem wurde ein Kontoauszugsdrucker von der Stromversorgung getrennt. Am Vorabend gegen 19:00 Uhr soll der Vorraum der Bank noch unversehrt gewesen sein. Möglicherweise handelte es sich um Vorbereitungshandlungen für eine Sprengung.

Warum die Täter von ihrem Vorhaben abließen, ist nicht bekannt. Die Polizei ließ die Aufzeichnungen der Kameraüberwachung sichern, die noch ausgewertet werden müssen. Der Erkennungsdienst wurde angefordert, um mögliche Spuren zu sichern. Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs aufgenommen. Der Sachschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg wenden. (ct)

