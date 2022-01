Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Maler- und Schreinerbetrieb

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (16.01.) gegen 17:00 Uhr bemerkte der Sohn des Inhabers eines Maler- und Schreinerbetriebes einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Frankenstraße in Bergisch Gladbach, welches aktuell als Firmengebäude genutzt wird.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gartenbereich des Firmengebäudes und hebelten anschließend die seitlich angebrachte Terrassentür auf. Im Inneren des Hauses wurde in einem der Büroräume eine Geldkassette aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet.

Ob die Täter noch weitere Wertgegenstände aus den anliegenden Räumen entwenden konnten, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Laut Angaben des Melders wurde der Betrieb zuletzt am Freitag (14.01.) gegen 23:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand hinterlassen. Die Polizei hat eine Spurensicherung veranlasst.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

