Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: - Verfolgungsfahrt mit Kraftradfahrer - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr verfolgten Polizeibeamten in Weinheim einen unbekannten männlichen Kraftradfahrer. Die eingesetzten Beamten waren auf den Kraftradfahrer in der Händelstraße aufmerksam geworden, weil dieser kein Kennzeichen angebracht hatte. Die Aufforderung zum Anhalten ignorierte der Kraftradfahrer und beschleunigte anschließend in einer 30er- Zone der Händelstraße auf bis zu 90km/h. Anschließend überfuhr der Kraftradfahrer mehrere rote Ampeln im Bereich des "Händelknotens" und der Cavaillonstraße. Am Multring kollidierte der Kraftradfahrer dann fast mit einem anderen Fahrzeug. Im Bereich der Skateranlage am Barabarasteg konnte der Kraftradfahrer dann in unbekannte Richtung flüchten.

Zeugen oder mögliche Geschädigte der Verfolgungsfahrt werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnr.: 06201-1003-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell