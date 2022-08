Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfall auf der Bundesstraße 10 führt zu Sperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 11.35 Uhr auf der Bundesstraße 10 auf Höhe des Abzweigs in Fahrtrichtung Markgröningen ein Unfall mit insgesamt vier Fahrzeugen. Ein 72 Jahre alter Muldenkipper-Fahrer war aus Richtung Eberdingen kommend nach rechts auf die B 10 abgebogen. Im Anschluss übersah er vermutlich mehrere Fahrzeuge, die aufgrund Rotlichts an der Ampel kurz vor dem Abzweig zur Landesstraße 1138 in Fahrtrichtung Markgröningen standen. Der 72-Jährige fuhr zunächst auf einen 42-Jährigen in einem VW Golf auf und schob diesen auf einen davorstehenden Mercedes, der mit einem 50 Jahre alten Fahrer und zwei 38 und 25 Jahre alten Mitfahrern besetzt war. Aufgrund der Wucht des Aufpralls prallte der Mercedes im Anschluss auch noch auf einen VW Crafter, in dem ein 69-jähriger Fahrer saß. Der 42 Jahre alte Mann erlitt schwere Verletzungen, während der 25-Jährige und der 69-Jährige jeweils leicht verletzt wurden. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Muldenkipper, der VW Golf und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 45.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Abschlepparbeiten war die B 10 im dortigen Bereich zeitweise vollgesperrt, so dass der Verkehr über die L 1136 in Richtung Eberdingen und die L 1138 in Richtung Markgröningen abgeleitet wurde. Kurz nach 16.00 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell