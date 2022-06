POL-PDPS: Sachbeschädigung auf Kindergartengelände

Rodalben (ots) - Am Montag in der Zeit von 08:00 Uhr- 17:10 Uhr parkte der 54-Jährige seinen braunen Hyundai, I40 am rechten Fahrbahnrand in der Ostpreußenstraße in Richtung Lohnstraße. Als die Geschädigte wieder zu ihrem Auto zurückkam, stelle er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Vermutlich beschädigte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Pkw der Geschädigten. Die ...

