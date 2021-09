Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Unfall auf der A 45 schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 45 in Fahrtrichtung Oberhausen ist am Freitagnachmittag (17. September) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 58-jährige Dortmunder gegen 14.20 Uhr mit seinem Krad auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Witten offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorgeleitet. Das Motorrad stellten die Polizisten sicher. Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise des Kradfahrers beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizeiwache Bochum unter 0231/132-4821 zu melden.

