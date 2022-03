Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unfallflucht auf dem Globus-Parkplatz - Zeugen gesucht!

Grünstadt,- Samstag, 19.03.2022, 09:15 - 09:35 Uhr (ots)

Ein 53-Jähriger parkte seinen blauen BMW (5er Kombi) am Haupteingang des Globus Marktes in Grünstadt und ging einkaufen. Neben ihm parkte ein roter Fiat 500 mit weißem Dach, der mutmaßlich zu einem älteren Ehepaar gehört. Nach seinem Einkauf bemerkte der 53-Jährige einen Lackschaden mit roter Farbanhaftung an seinem PKW. Der Schaden (ca. 500EUR) wurde wahrscheinlich durch einen Türanschlag verursacht. Verursacher war möglicherweise der Fahrer (oder Beifahrerin) des roten Fiat 500. Die Polizei sucht Zeugen, die die Situation mitbekommen haben - Hinweise bitte an die PI Grünstadt: 06359 93120.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell