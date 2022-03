Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - 57-Jähriger verstößt gegen das Gewaltschutzgesetz und leistet Widerstand

Tiefenthal - 20.03.2022, 19:50 Uhr (ots)

Gegen einen 57-Jährigen bestand ein Näherungsverbot zu seiner Partnerin in Tiefenthal, aufgrund des Gewaltschutzgesetzes. Trotzdem erschien der 57-Jährige an deren Wohnung und er kam mehreren Aufforderungen zum Verlassen der Örtlichkeit nicht nach. Der Uneinsichtige sollte in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich zur Wehr setzte. Ein "Taser" wurde im sog. Kontaktmodus eingesetzt, um den Widerstand zu brechen. Anschließend wurde er in eine Gewahrsamszelle verbracht. Der 57-Jährige beleidigte während der Maßnahme die Beamten.

