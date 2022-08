Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Gronau (ots)

Tatzeit: 25.08.2022, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr

Ein Handy sowie Armbanduhren haben Unbekannte bei einem Einbruch in Gronau erbeutet, schilderte ein Geschädigter am Donnerstag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Täter ein auf Kippstellung stehendes Fenster, um in die Wohnung an der Weidenstraße zu gelangen. Zu dem Geschehen kam es zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

