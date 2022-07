Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkene Autofahrerin verursacht mehrere Unfälle

Limburgerhof (ots)

Am 10.07.2022, gegen 21:00 Uhr, befuhr eine 28-jährige PKW-Fahrerin die Neustadter Straße und streifte hierbei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und der Alkoholisierung zwei am Fahrbahnrand geparkte PKWs. Hiernach kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab und kam an einer Straßenlaterne zum Stillstand. Aufgrund des Aufpralls wurde der Lampenschirm der Laterne gegen eine nahegelegene Mauer geschleudert. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund eines Atemalkoholwerts von ca. 1 Promille wurde bei der Dame eine Blutprobe entnommen. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 10.600 Euro. Der PKW der Fahrerin war aufgrund eines Totalschadens nicht mehr fahrbereit. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

