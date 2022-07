Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nachtlager endet in Justizvollzugsanstalt

Neuhofen (ots)

Am 10.07.2022, gegen 08:00 Uhr, wird der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Person mitgeteilt, welche auf einer Grünfläche zwischen Wohnhäusern in der Woogstraße liege. Vor Ort konnte ein 40-Jähriger aus dem Bereich Ludwigshafen festgestellt werden. Der Mann gab an, auf der Grünfläche genächtigt zu haben. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Da der Mann den Geldbetrag nicht vor Ort bezahlen konnte, wurde dieser in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

