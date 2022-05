Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher geflüchtet; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Flößerstraße, Höhe Hausnummer 3, geparkten schwarzen Kia und entfernte sich im Anschluss, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Als der Kia-Fahrer am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er die Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel und an der Stoßstange. Er verständigte sofort die Polizei. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 3000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel.: 0621 441125 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell