Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 659

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallaufnahme auf der BAB 659, Höhe Ausfahrt Viernheim-Ost - Verzögerungsstreifen wieder frei; Pressemeldung Nr. 2

BAB 659 / Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Freitag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 69-jähriger Ford-Fahrer die BAB 659 in Fahrtrichtung Weinheim, als er in Höhe der Ausfahrt Viernheim-Ost von der Fahrbahn abkam. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein medizinischer Notfall ursächlich gewesen sein. Der PKW kam nach rund 700 Metern an einer dortigen Böschung zum Stehen. Der verletzte Fahrer wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Verzögerungsfahrstreifen zum Teil blockiert. Dieser konnte nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort, gegen 13:45 Uhr, wieder freigegeben werden.

