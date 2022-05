Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Feuerwehr und Polizei nach Brandausbruch in Gebäude im Einsatz - Umfangreiche Fahrbahnsperrungen; Pressemeldung Nr.2

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:15 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einem mehrstöckigen Gebäudekomplex in der Speyerer Straße/ Ecke Lange Anger aus. Die 30 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch im Gebäude befanden, verließen dieses selbstständig. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Derzeit ist ein Großaufgebot an Polizei - und Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. Anwohner werden weiterhin gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Vertreter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit ist vor Ort und unter der Tel.: 0152 57721026 erreichbar.

Rund um die Speyerer Straße werden derzeit umfangreiche Maßnahmen zur Verkehrsregelung durchgeführt sowie Straßensperrungen umgesetzt:

Aktuelle Vollsperrungen: - Hauptbahnhof Heidelberg in Richtung Montpellierbrücke - Montpellierbrücke - Speyerer Straße in Richtung stadtauswärts - Speyerer Straße in Richtung stadteinwärts (Verkehr wird über den Baumschulweg umgeleitet) - Langer Anger in Richtung Speyerer Straße

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell