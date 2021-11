Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in den frühen Abendstunden

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/Ottbergen (hep): Am 22.11.2021, zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr, drangen unbekannte Täter nach dem gewaltsamen Öffnen einer Terrassentür in der Straße Morgenstern in ein Einfamilienhaus ein. Die kurze Abwesenheit der Eigentümerin nutzten die Täter aus, um das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 05063/901-115 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

