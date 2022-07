POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt in Waldsee

Speyer (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Landwehrstraße 26 in Speyer. Durch einen Knallzeugen wurde ein Schaden an einer Verkehrsinsel gemeldet. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Mercedes, welcher die Landwehrstraße in Richtung Schifferstadter Straße befuhr. Durch das Abkommen von der Fahrbahn wurden zwei Verkehrsschilder umgefahren und mehrere Fahrzeugteile verblieben auf der ...

mehr