POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Am 10. Juli gegen 1 Uhr wurde durch Augenzeugen eine Gruppe von drei Personen gemeldet, welche am Bahnhof in Speyer an den Fahrradständen Fahrräder entwenden würden. Bei Erblicken des Streifenwagens ergriffen zwei Personen die Flucht, welche wenig später gestellt werden konnten. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein weiß-blaues der Marke Victoria und ein lilafarbenes der Marke Pegasus im Gesamtwert von circa 100 Euro. Die Fahrräder wurden vor Ort ...

