Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brezelfest

Speyer (ots)

Auch am Samstagabend wurde das gut besuchte Brezelfest polizeilich überwacht. Hierbei wurden Strafanzeigen hinsichtlich dreier Körperverletzungen, zwei Diebstählen und einen versuchten Einbruchsdiebstahl in einen Pizzastand aufgenommen. Darüber hinaus wurden zwei Streitigkeiten geschlichtet, einer hilflosen Person geholfen und eine Ordnungswidrigkeit wegen Urinieren in der Öffentlichkeit erfasst. Am Sonntagmorgen konnte zwei 26-jährige und ein 32-jährige Männer aus Speyer ermittelt werden, welcher möglicherweise für eine, oder mehrere Taten verantwortlich sein dürfte. Ermittlungen dauern noch an.

