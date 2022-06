Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Polizei bittet nach Diebstahl um Hinweise

Haslach (ots)

Nach dem Diebstahl eines Bedienungsgeldbeutels am 28. Mai auf dem Haslacher Wochenmarkt ist es genau eine Woche später (4. Juni) zu einem gleichgelagerten Vorfall gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hatte zwischen 10:55 Uhr und 11:05 Uhr eine kurz unbeaufsichtigte und auf einem Markstand abgelegte Geldmappe mit Bargeld gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nun aber einen kleinen Schritt weiter. Ihnen liegt zu dem mutmaßlichen Dieb eine Personenbeschreibung vor. Es soll sich um einen schlanken und circa 40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Der Verdächtige soll etwa 175 Zentimeter groß und komplett schwarz bekleidet gewesen sein. Er soll ferner ein schwarzes Basecap getragen haben. Mit den neuen Hinweisen wenden sich die Ermittler ein weiteres Mal an die Öffentlichkeit und bitten mögliche Hinweisgeber unter der Rufnummer: 07832 97592-0 um Kontaktaufnahme.

Pressemeldung vom 31.05.2022, 11:35 Uhr

POL-OG: Haslach - Zeugen zu Diebstahl gesucht

Haslach Auf dem Marktplatz kam es am Samstag zwischen 12 und 12:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Marktwagen. Während die Standbetreiber mit dem Abbau ihres Verkaufsstandes beschäftigt waren, wurde ein in einer Holzkiste liegender Bedienungsgeldbeutel mit den Tageseinnahmen entwendet. Die Polizei in Haslach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 07832 97592-0.

