POL-OG: Berghaupten - Gestürzt

Weisenbach (ots) - Eine 60-Jährige stürzte am Sonntag unglücklicherweise mit ihrem Fahrrad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frau war gegen 16 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und blieb versehentlich mit dem Lenker an einer Mülltonne hängen, was ihr zum Verhängnis wurde. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht. /ab Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

