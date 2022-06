POL-OG: Rastatt - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Lahr (ots) - Lahr - Zeugenaufruf nach Unfallflucht Am Samstagabend, 22:45 Uhr, überfuhr der Fahrer eines weißen BMW in der Schwarzwaldstraße eine Verkehrsinsel. Er fuhr weiter durch die Martin-Luther-Straße, Mauerweg, wo er gegen einen Zaun fuhr und ein Kennzeichen verlor. Auch dies bremste den Fahrer nicht. Trotz einer weiteren Kollision mit einem geparkten Pkw flüchtete der BMW weiter in Richtung Mietersheim. Auf ...

mehr