Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lahr (ots)

Am Samstagabend, 22:45 Uhr, überfuhr der Fahrer eines weißen BMW in der Schwarzwaldstraße eine Verkehrsinsel. Er fuhr weiter durch die Martin-Luther-Straße, Mauerweg, wo er gegen einen Zaun fuhr und ein Kennzeichen verlor. Auch dies bremste den Fahrer nicht. Trotz einer weiteren Kollision mit einem geparkten Pkw flüchtete der BMW weiter in Richtung Mietersheim. Auf der weiteren Flucht verlor er ein Rad. In Mietersheim konnte der BMW verlassen in einem Hof festgestellt werden. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro, Fremdschaden entstand in Höhe von 4000 Euro. Bei den weiteren Ermittlungen konnte der mutmaßliche Unfallverursacher alkoholisiert festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr, Telefon 07821/2770, in Verbindung zu setzen.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell