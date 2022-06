Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Kehl (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Samstag gegen 14.30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Sturz auf der L98 zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 36-jährige Fahrer einer Honda in einer Gruppe Motorradfahrer in Richtung Frankreich. Ein vorausfahrender Pkw-Lenker bremste und wollte nach rechts von der Straße auf einen Feldweg einfahren. Der Kradfahrer bremste ebenfalls, kam ins Schlingern und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen an der Schulter zu und musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden. An dem Motorrad entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

/BAB

