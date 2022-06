Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Attackiert

Baden-Baden (ots)

Das unberechenbare Verhalten eines 35 Jahre alten Mannes führte ihn nach einem Vorfall in der Nacht auf Freitag auf direktem Weg in eine Spezialklinik und hat ihm zudem ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingebracht. Nach derzeitigem Sachstand soll der Mittdreißiger kurz vor 2 Uhr ein Anwesen in der Rheinstraße aufgesucht haben. Als eine Frau die Tür öffnete, attackierte der Mann sie unvermittelt und ohne erkennbaren Grund und fügte ihr mehrere Verletzungen zu. Er konnte kurz darauf durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Baden-Baden vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, dürfte er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben.

/ya

