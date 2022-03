Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ettringen, L 82 (ots)

Am 17.03.2022, kam es gegen 07:35 h, zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr, der nach Angaben eines Zeugen, haarscharf in einem Verkehrsunfall geendet hätte. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer fuhr in einer Fahrzeugschlange von 5 Pkw, auf der L 82 von Ettringen in Richtung Mayen, als kurz vor dem Bereich einer Rechtskurve (Höhe Ettringer Lay) ein brauner Pkw, Ford-Kuga aus der Fahrzeugschlange ausscherte und zum Überholen ansetzte. Während des Überholmanövers tauchte im Kurvenbereich plötzlich ein entgegenkommender PKW, SUV auf. Der Fahrer des Kuga schaffte es gerade noch rechtzeitig den Überholvorgang abzuschließen, verlor jedoch kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet mit seinem Fahrzeugheck auf eine angrenzende Wiese. Hier konnte der Fahrer seinen Pkw, nochmals abfangen und wieder auf den Fahrstreifen lenken. Bei diesem Überholmanöver wurde der Fahrer des SUV nach Zeugenangaben erheblich gefährdet. Im Rahmen den Anschlussermittlungen konnte die Identität des Kuga-Fahrers ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Insbesondere der geschädigte Fahrer des SUV und weitere Verkehrsteilnehmer, die in der Fahrzeugschlange fuhren, sind für die polizeilichen Ermittlungen wichtige Zeugen.

