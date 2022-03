Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Mayen aufgeklärt

Mayen (ots)

Der Überfall am Montag, den 14.03.2022 auf eine Tankstelle in der Koblenzer Straße in Mayen konnte aufgeklärt werden. Nach Zeugenhinweisen und intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Mayen konnte ein 20-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde vom Amtsgericht Koblenz ein Haftbefehl erlassen, der am 16.03.2022 vollstreckt wurde. Der Beschuldigte hat bei seiner Vorführung gegenüber der zuständigen Haftrichterin die Tat eingeräumt und der Haftbefehl wurde anschließend gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

