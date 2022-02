Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleintransporter fährt gegen Telefonmast

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 09.02.2022, gegen 17:25 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Fiat Kleintransporters die Prisselberger Straße in Mockzig. Als er in der Folge rückwärts rangierte, kollidierte er mit einem dort befindlichen Telefonmast. Dieser wiederum fiel um, blieb auf der Straße liegen und wurde von der Feuerwehr beräumt. Am Fahrzeug selbst entstand ebenso Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

