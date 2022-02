Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: mehrere Graffiti gesprüht

Greiz (ots)

In der Zeit vom 07.02. bis zum 08.02.2022 sprühten bislang unbekannte Täter ein Hakenkreuz und den Schriftzug "FcK AFA" mit schwarzer Farbe an die Hauswand eines Gebäudes in der Heinrich-Fritz-Straße. Die gleichen Symbole wurden heute (09.02.2022), gegen 01:25 Uhr, an einem Stromkasten in der Nahmmacherstraße festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (OK)

