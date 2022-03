Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Räuberischer Diebstahl in Discounter - Kripo sucht nach Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr hat ein etwa 50-jähriger Mann in einem Discounter auf der Rheindahlener Straße in Viersen beim Verlassen des Marktes ein Diebstahlmeldesystem ausgelöst. Eine Mitarbeiterin des Marktes forderte ihn daraufhin auf, die Plastiktüte zu öffnen, die er dabei hatte. In der Tüte befanden sich unter anderem Lebensmittel, die der Mann zuvor nicht an der Kasse bezahlt hatte. Er beleidigte die Mitarbeiterin und drohte ihr damit, sie körperlich anzugreifen, wenn sie versuchen würde, ihn aufzuhalten. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Holbeinstraße. Der etwa 50-Jährige war ungefähr 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte einen dicken Bauch und einen dunklen Bart. Er trug eine Jogginghose, eine braune Jacke und eine braune Kappe. Das Kriminalkommissariat West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden über die Rufnummer 02162 377-0 erbeten. /mr (202)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell