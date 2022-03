Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Autofahrerin missachtet Vorfahrt eines Radfahrers - leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag gegen 10.40 Uhr ist ein 86-jähriger Radfahrer aus Nettetal in Kaldenkirchen auf der Grenzwaldstraße gefahren. In Höhe der Kreuzung zur Van-Alpen-Straße wollte der Senior geradeaus in Richtung Kehrstraße weiterfahren. An dieser Kreuzung gilt die Grundregel rechts vor links. Unmittelbar bevor der Radfahrer die Kreuzung erreicht hatte, missachtete eine von links kommende 36-jährige Deutsche aus Nettetal mit einem Auto seine Vorfahrt. Der 86-Jährige konnte mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, kam dabei jedoch zu Fall und wurde dadurch leicht verletzt. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. /mr (201)

