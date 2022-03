Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 13-jähriger Radfahrer fährt von Gehweg auf die Straße und wird von Auto erfasst - leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 7.45 Uhr ist ein 13-jähriger Viersener mit einem Fahrrad in Viersen auf dem Gehweg des Hoserkirchwegs gefahren. In Höhe der Kreuzung zum Hüsgesweg fuhr er vom Gehweg auf die Fahrbahn ein, um diese geradeaus zu überqueren. Dabei habe er ein heranfahrendes Auto eines 68-jährigen Vierseners nicht wahrgenommen, und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge verletzte sich dadurch leicht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (200)

