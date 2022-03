Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Unfall oder Unfallflucht? Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Willich-Anrat (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16.20 Uhr auf der Straße Hoffbruch zu einem Unfall, bei dem ein 66-jähriger Anrather schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Reiherweg unterwegs und bog auf den Hoffbruch in Richtung Venloer Straße ab. Zur gleichen Zeit befand sich auf dem Hoffbruch ein größerer Trecker, der dem 66-Jährigen entgegenkam. Der Anrahter wich dem Trecker aus, geriet dabei in den Grünstreifen und rutschte in den Graben neben dem Weg. Hierbei wurde er schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Trecker setzte seine Fahrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Insbesondere bitten die Ermittler den Fahrer oder die Fahrerin des Treckers, sich bei der Polizei zu melden. Die Rufnummer lautet: 02162/377-0. /wg (199)

