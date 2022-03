Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Kripo sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr beobachtete eine Kassiererin des Netto-Marktes auf der Rheindahlener Straße in Dülken einen Ladendiebstahl. Ein unbekannter hatte Lebensmittel in eine mitgebrachte Tüte gesteckt und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen. Am Ausgang löste dann der elektronische Alarm aus. Die Zeugin sprach den Unbekannten auf den Diebstahl an. Sogleich beschimpfte der Tatverdächtige die Zeugin und einen weiteren Kunden uns drohte beiden empfindlich, falls sie ihn hindern würden, das Geschäft zu verlassen. Der Täter ist ca. 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt von kräftiger Statur. Er hat einen Bart und trug eine braune Jacke, eine braune Kappe und eine Jogginghose. Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (196)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell