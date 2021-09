Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.09.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Vorsätzliche Körperverletzung++Sachbeschädigung++Räuberischer Diebstahl++Verkehrsunfall++

Emden - Vorsätzliche Körperverletzung

Am 04.09.2021 kam es um 22:45 Uhr zu einem Vorfall auf der Lookvenne, bei welchem ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Emden von einer unbekannten männlichen Person unvermittelt vom Fahrrad gestoßen wurde. Dabei stürzte der Emder und zog sich Verletzungen am Kopf zu, welche anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein Zeuge des Vorfalles konnte eine grobe Beschreibung des Täters abgeben, nach welcher es sich um einen schwarz gekleideten Mann mit dunklen kurzen Haaren und einem dunklen kurzen Bart gehandelt haben soll. Zudem soll der Verdächtige ca. 170-180 cm groß und von normaler Statur sein. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen die zur Tat oder zum Täter sachdienliche Angaben machen können, fernmündlich die Dienststelle zu kontaktieren.

Weener - Sachbeschädigung

Nach der Meldung vom 03.09.2021 über Sachbeschädigungen durch Einschlusslöcher in Weener wurde bekannt, dass es in der Zeit vom 27.08.2021 bis zum 30.08.2021 zu einem vergleichbaren Vorfall an einem Firmengelände an der Industriestraße gekommen sei. Die Polizei in Weener bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Leer - Räuberischer Diebstahl

Am 06.09.2021 kam es in einem Einzelhandelsgeschäft an der Sägemühlenstraße zu einem räuberischen Diebstahl von Bargeld. Ein 45-jähriger Mann brach nach einem Einkauf einen Streit vom Zaun und behauptete eine fehlerhafte Auszahlung von Wechselgeld durch eine Mitarbeiterin. Um sich nach eigener Ansicht Gerechtigkeit zu verschaffen, griff der Mann in die Kasse und entnahm einen 20 Euro-Schein. Anschließend drohte der Mann mit Ausübung von Gewalt, um den Geldbetrag für sich zu behalten. Der amtsbekannte Mann konnte direkt nach der Tat identifiziert werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall

Am 06.09.2021 kam es gegen 11:10 Uhr auf der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Ein 57-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die zweispurige Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße und hatte die Absicht auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, um dort auf einen Parkplatz zu fahren. Dabei übersah er bereits dort fahrenden 55-jährigen Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich bei diesem Zusammenstoß am Fuß und musste zu Behandlung ein Leeraner Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei leitete ein Unfallermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell