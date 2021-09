POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.09.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Borkum - Kennzeichendiebstähle

In dem Zeitraum vom 31.08.2021 bis zum 02.09.2021 kam es auf Borkum zu insgesamt drei Diebstählen von Kfz-Kennzeichen. So entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 31.08.2021, 15:00 Uhr bis zum 01.09.2021, 10:15 Uhr in der Geert-Bakker-Str. das Heckkennzeichen mit Essener Kennung von einem Pkw Skoda. Ein vorderes Kennzeichen aus Offenburg wurde in dem Zeitraum vom 01.09.2021, 23:00 Uhr bis zum 02.09.2021, 11:00 Uhr von einem Pkw VW in der Richthofenstr. entwendet und ein weiteres vorderes Kennzeichen aus Höxter wurde am 01.09.2021 zur Tageszeit von einem Pkw Kia ebenfalls in der Richthofenstr. entwendet. Die Polizei Borkum hat die Vorfälle aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Es ist nicht auszuschließen, dass alle Diebstähle durch eine Person oder feste Personengruppe begangen wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 04.09.2021, 19:00 Uhr bis zum 05.09.2021, 13:30 Uhr kam es in der Frankenstraße zu einer verkehrsunfallflucht, bei welcher der Führer eines derzeit unbekannten Fahrzeuges einen geparkten Pkw Peugeot an der Beifahrerseite beschädigte und einen Schaden im vierstelligen Bereich herbeiführte. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Jemgum - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 04.09.2021, 20:00 Uhr bis zum 05.09.2021, 09:50 Uhr kam es auf der Landesstraße 15 im Bereich Jemgumkloster zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurde ein Straßenschild abgeknickt und mehrere Schilder verdreht. Zudem wurden diverse Wahlplakate umgestürzt und ein Herrenfahrrad in einem Straßengraben aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jemgum in Verbindung zu setzen.

