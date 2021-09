Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 05.09.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2x) ++ Fahrraddieb gestellt ++ Diebstahl aus Geräteschuppen ++

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, gegen 19:35 Uhr, wurde ein 36-jähriger Leeraner mit seinem PKW Mercedes Benz in der Großstraße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Fahrzeugführer. In der Folge wurde die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Leer - Fahrraddieb gestellt

Am Samstag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr, entwendete ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter ein Fahrrad aus einer unverschlossene Garage in der Saarstraße. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen. Am Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 24-jährigen Leeraner in der Reimersstraße. Im Rahmen der Überprüfung des mitgeführten Fahrrades stellten die Beamten fest, dass es sich um eben jenes entwendete Fahrrad aus der Saarstraße handelte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der 24-Jährige muss sich nunmehr strafrechtlich verantworten.

Emden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, gegen 01:20 Uhr, wurde ein 21-jähriger Emder mit seinem PKW VW Passat in der Petkumer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus führte der 21-Jährige eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weener - Diebstahl aus Geräteschuppe

In der Zeit von Freitag, ab 18:00 Uhr, bis Samstag, 09:45 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Tür eines Geräteschuppens des Friedhofes in der Jelsgaste aufgebrochen. Es wurde eine gefüllte Propangasflasche und eine motorbetriebene Heckenschere entwendet. Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

