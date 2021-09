POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.09.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden -Versuchter Diebstahl aus einem Wohnhaus

Am 31.08.2021 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus im Emder Stadtteil Port Arthur-Transvaal. Ein unbekannter männlicher Täter gelangte durch eine offenstehende Hintertür in ein Wohnhaus und durchsuchte zielgerichtet in dem im Obergeschoß befindlichen Schlafzimmer einen Schrank. Als er durch die dort wohnende Seniorin, die zuvor in dem im Erdgeschoß befindlichen Wohnzimmer geschlafen hatte, entdeckt wurde, verließ er umgehend und ohne Diebesgut das Haus. Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt: - ca. 40 bis 45 Jahre alt - ca. 170 bis 175 cm groß - kurze dunkle Haare - blaue Jeanshose - rot-weiß-kariertes Oberhemd. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auch Nebeneingangstüren zur Tageszeit verschlossen gehalten werden sollten, insbesondere bei kurzer Abwesenheit oder in Ruhezeiten.

Moormerland/Oldersum - Diebstahl an einem Sportboot

Zwischen dem 30.08.2021, 18:00 Uhr und dem 31.08.2021, 17:00 Uhr ereignete sich ein Diebstahl an einem Sportboot am Ems-Seitenkanal in der Jacob-Wäcken-Straße. Unbekannte Täter durchtrennten die Befestigung der Lenkung vom Außenbordmotor und entwendeten diesen. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Moormerland zu kontaktieren.

Westoverledingen - Betrugsanrufe

Am 30.08.2021, gegen 12:00 Uhr ereigneten sich mehrere Betrugsanrufe in Westoverledingen. Unter anderem wurde eine 56-jährige Frau von einem unbekannten Täter kontaktiert, der sich als Polizeibeamter aus Salzgitter ausgab. Er schilderte einen fiktiven Betrugsfall, und behauptete, die Frau aus Westoverledingen sei Beschuldigte in einem solchen Verfahren und müsse sich in einem Gerichtsverfahren in der Türkei verantworten. Das erste Gespräch beendete die Frau sofort. Dann wurde die 56-jährige Geschädigte in einem zweiten Anruf von einer vermeintlichen Anwältin angerufen, die einen Zahlungsbetrag im vierstelligen Bereich forderte. Die Frau folgte der Anweisung nicht, sodass kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammen vor amtsanmaßenden Anrufern, die einen dramatischen, psychisch belastenden Sachverhalt schildern. In diesem Kontext wird die Polizei Betroffene niemals zu Überweisungen auffordern oder mit umgehender Inhaftierung drohen. Deshalb wird empfohlen, diese Art von Telefonaten umgehend abzubrechen. Geschädigte sollten zeitnah Anzeige bei ihrer zuständigen Polizei erstatten.

Leer - Verkehrsunfall auf dem Südring

Am 01.09.2021, gegen 19:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Leer. Ein 26-jähriger Motorradfahrer befuhr den Südring aus dem Osseweg kommend in Fahrtrichtung Sägemühlenstraße. Hierbei übersah er in Höhe der dortigen Eisenbahnüberführung die Zusammenführung von zwei Fahrzeugstreifen auf eine Fahrspur und überfuhr mit seinem Kraftrad die Abgrenzung des Fahrstreifens. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Er wurde anschließend schwer verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfall im Osseweg

Am 01.09.2021 kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ampelkreuzung Osseweg/Südring. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Leer befuhr den Osseweg in Richtung des Kreuzbereiches Südring und hatte die Absicht dort nach rechts auf den Südring in Fahrtrichtung Sägemühlenstraße einzubiegen. Gleichzeitig hatte eine in gleiche Richtung fahrende 47-jährige Pedelec-Fahrerin aus Leer die Absicht die Kreuzung in Fahrtrichtung Verbrauchermarkt geradeaus zu überqueren. Der Fahrer des Pkw übersah bei seinem Abbiegemanöver die bevorrechtigte Frau und stieß mit dieser zusammen. Dabei wurde die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

