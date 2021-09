POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.09.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.09.2021

Leer - Betrug in Verbindung mit einem falschen Job-Angebot

Im Zeitraum vom 16.08.2021 bis zum 31.08.2021 kam es im Stadtgebiet Leer zu einem Betrug in Verbindung mit einem Job-Angebot auf einem Online-Kleinanzeigenportal. Eine Frau nahm ein Jobangebot einer angeblichen Agentur an. Im Laufe des Gesprächs wurde ihr ein Arbeitsauftrag vermittelt, bei dem sie angeblich Identifizierungsverfahren von Bankinstituten testen solle. Sie erhielt eine Bankkarte und musste ihre entsprechenden Daten an den vorgeblichen Arbeitgeber weitergeben. Zweimal führte sie den Auftrag aus und erhielt nach Abschluss des ersten Verfahrens eine Auszahlung in Form von einem Gutschein für ein Fachgeschäft. Die erstellten Konten würden vorgeblich nach zwei Wochen geschlossen werden. Als sie über diese Vorgehensweise recherchierte, vermutete sie, dass es sich um eine Betrugshandlung handle. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und warnt vor falschen Jobangeboten. Mit falschen Job-Angeboten gelangen Betrüger an ihre persönlichen Daten und missbrauchen sie für einen Identitätsdiebstahl und weiterführende Betrugstaten.

Weener - Angriff auf Geldautomaten

Am 31.08.2021, zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr kam es zu einem Angriff auf einen Geldautomaten in Weener. Unbekannte Täter betraten eine Bankfiliale im Ortskern von Weener und manipulierten das Display des dort befindlichen Geldausgabeautomaten. Anschließend versuchten die unbekannten Personen nach bisherigen Erkenntnissen den Automaten elektronisch zu einer Bargeldausgabe zu aktivieren. Die Täter konnten kein Geld erlangen und verließen die Örtlichkeit. In Zuge der versuchten Automatenmanipulation verursachten sie einen geschätzten Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizei weiterzugeben.

Emden - Verkehrsunfall auf der Nesserlander Straße

Am 31.08.2021, gegen 10:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Nesserlander Straße in Emden. Ein 24-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Nesserlander Straße aus der Straße "Am Delft" kommend stadtauswärts. Als er im Bereich der Küstenbahnstraße den Bahnübergang passierte, übersah er das Rotlicht der Schrankenanlagen und die Schranken senkten sich. Die Schlagbäume schlugen auf den und beschädigten ein auf dem Lkw geladenes Fahrzeug. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Hesel - Illegale Müllentsorgung (Fotos)

Wie bereits gestern mitgeteilt, wurde im Zeitraum vom 29.08.2021 bis zum 30.08.2021 durch unbekannte Täter Hausmüll im Ginsterweg in Hesel entsorgt. Zur heutigen Nachmeldung sind Fotos des aufgefundenen Unrats beigefügt, die möglicherweise auf den Verursacher schließen lassen. Daher werden Zeugen der Abfallentsorgung nochmals gebeten, die Polizei in Hesel zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 31.08.2021 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 26-jährige Emderin befuhr mit Ihrem Fahrrad den Radweg an der Larrelter Straße in Fahrtrichtung Wybelsum. Während der Fahrt wurde die Frau von einem weiteren Fahrradfahrer ohne ausreichenden Sicherheitsabstand überholt, wobei sich die Lenkräder der beiden Fahrräder verhakten und die Beteiligten zu Fall kamen. Die 25-jährige Frau verletzte sich bei Unfall und an ihrem Fahrrad entstand Sachschaden, wodurch das Fahrrad nicht mehr zur Weiterfahrt genutzt werden konnte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

