Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.09.2021

++Wechselbetrug++Sachbeschädigung++Verkehrsunfallflucht++Taschendiebstahl++

Emden - Wechselbetrug

Am 02.09.2021 kam es gegen 18:54 Uhr in einem Discounter an der Hansastraße zu einem Wechselbetrug. Zwei männliche Personen gaben dem Mitarbeiter an der Kasse des Geschäftes zu verstehen, dass sie neun 100 Euro-Geldscheine in entsprechend 50 Euro-Geldscheine gewechselt haben wollten. Der Mitarbeiter gab dem Ersuchen nach, nahm die 100 Euro-Scheine an und händigte die entsprechende Menge an 50 Euro-Geldscheinen an die Antragsteller aus. Diese behaupteten dann umgehend, den Wechsel rückgängig machen zu wollen und gaben die 50 Euro-Geldscheine gegen Rückgabe der ursprünglichen Geldscheine zurück. Bei dem Rücktausch behielten die tatverdächtigen Männer 300 Euro in 50 Euro Scheinen zurück, was durch den Mitarbeiter kurz darauf bemerkt wurde. Durch seine umgehende Reaktion konnten die tatverdächtigen Männer im Alter von 32 und 22 Jahren mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfahlen von der Polizei aufgegriffen werden und über die Einleitung eines Strafverfahrens in Kenntnis gesetzt werden.

Weener - Sachbeschädigung

Am 01.09.2021 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der "Lange Straße". Unbekannte Täter fügten einer Fensterscheibe im vorderen Teil des Hauses eine Beschädigung zu, die nach ersten Erkenntnissen von einem Geschoß aus einem Luftgewehr stammt. In der äußeren Scheibe der Doppelverglasung wurde ein 4,5 mm großes Loch festgestellt, welches einen sternenförmigen Kranz aufwies. Ein vergleichbarer Vorfall hatte sich bereits Anfang Dezember 2020 in der nahegelegenen Distelstraße zugetragen, als dort an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe mit identischer Beschädigung vorgefunden wurde. Zeugen, die zur o.g. Zeit Beobachtungen im Bereich Lange Straße und Distelstraße gemacht haben oder sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 02.09.2021 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Parkplatz an der "Große Bleiche" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes in schwarz und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden im vierstelligen Bereich zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug dürfte die Farbe Weiß haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Taschendiebstahl

Am 02.09.2021 kam es gegen 12:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße "Neue Feldstraße" zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ein älterer Herr aus dem Rheiderland versah dort seine Einkäufe, als er an der Kasse feststellte, dass unbekannte Täter seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche entwendet und sich anschließend unerkannt entfernt hatten. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

