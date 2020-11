Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch in Wohn- und Bürohaus gescheitert

BocholtBocholt (ots)

In den Keller eines Wohn- und Bürohauses eindringen wollten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt. Um in das Gebäude an der Friesenstraße zu gelangen, versuchten die Täter eine Kellertür aufzuhebeln. Bereits am vergangenen Wochenende war es dort zu einem ebenfalls missglückten Einbruchsversuch gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

