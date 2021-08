Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210806-1-pdnms Festnahme nach KFZ-Aufbruch in Neumünster, weitere Zeugen gesucht

Neumünster (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte heute am frühen Morgen um 02.00 Uhr ein 37 jähriger Mann festgenommen werden, der zuvor versucht hatte, von einem Pritschenwagen in der Feldstraße in Neumünster Werkzeug zu stehlen. Gegen 02.00 Uhr hatte ein Anwohner der Feldstraße Geräusche vor seinem Haus wahrgenommen, als er aus dem Fenster schaute, sah er zwei Männer, die sich an einem Pritschenwagen zu schaffen machten. Der Anrufer meldete dies sofort an die Polizei, die kurze Zeit später in der Feldstraße eintraf. Die beiden Männer flüchteten sofort auf bereitstehenden Fahrrädern, einer der Täter, ein 37 jähriger Mann, konnte noch im Nahbereich festgenommen werden, der andere Täter ist flüchtig.

Den 37 jährigen Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Neumünster noch nach weiteren Zeugen des Vorfalls, wer konnte ebenfalls verdächtige Beobachtungen machen, wer hat ggf. den zweiten Täter gesehen und kann Angaben zu diesem machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Sönke Petersen

