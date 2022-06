Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener und bekiffter Radfahrer in Wörth unterwegs

Wörth (ots)

Am 11.06.2022 konnte um 02.55 Uhr die Streife in Wörth einen Radfahrer beobachten, der in Schlangenlinien im öffentlichen Verkehrsraum in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße unterwegs war. Die Streife beobachtete zudem, dass der 23- jährige Mann sichtlich Mühe hatte sich auf dem Zweirad zu halten. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft und Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Zum vermuteten Drogenkonsum gab der Verkehrsteilnehmer nach Belehrung an, dass er regelmäßig Marihuana konsumieren würde. Einen freiwilligen Drogenvortest wollte der Radfahrer jedoch nicht machen. Vermutlich wäre ihm das Ergebnis eines Vortestes bereits bekannt. Aufgrund der Alkoholisierung und der höchst wahrscheinlichen Drogenbeeinflussung wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

