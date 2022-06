Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer in Wörth unterwegs

Wörth (ots)

Am 10.06.2022 konnte um 23.05 Uhr eine aufmerksame Streifenbesatzung einen 49-jährigen Autofahrer feststellen, der in Wörth auf der Kunzendorfer Straße mit seinem PKW unterwegs war. Der Verkehrsteilnehmer wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, am PKW waren keine Mängel ersichtlich, nur in der Atemluft des Mannes war deutlicher Alkoholgeruch feststellbar. Ein freiwilliger, angebotener Alkotest ergab vor Ort einen Wert von deutlich mehr als 3 Promille. Der Mann berichtete nach Belehrung wegen dem eingeleiteten Strafverfahren, dass er bei einem Bekannten zu Besuch gewesen und dort gefeiert worden sei. Im Verfahren wurde eine Blutprobe angeordnet und von einem Arzt entnommen, der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt. Das Verfahren wird der Staatsanwaltschaft in Landau vorlegt, jedoch dürfte jetzt bereits klar sein, dass der Autofahrer eine längere Zeit keine Kraftfahrzeuge mehr fahren darf.

